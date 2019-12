In paar dagen tijd twee in België gezochte mensenhandelaars opgepakt in Italië

De politie van Milaan heeft maandag een man gearresteerd die in ons land gezocht werd voor mensenhandel. Afgelopen weekend werd elders in Italië nog een in ons land gezochte man opgepakt: toen ging het om een 29-jarige Albanees die ervan verdacht wordt een kopstuk te zijn in een netwerk van mensenhandelaars.

De verdachte die in Milaan werd opgepakt, is een 34-jarige Italiaan die in België bij verstek tot vijftien jaar cel werd veroordeeld wegens mensensmokkel. Omdat hij nog altijd op de vlucht was, werd er een Europees aanhoudingsbevel op zijn hoofd geplaatst. Maandag werd hij rond 17 uur door de Carabinieri in de boeien geslagen. Normaal gezien wordt hij binnenkort aan ons land uitgeleverd.

Afgelopen weekend werd ook al een andere in België gezochte man gearresteerd in Italië. Niet in Milaan, maar in Monteroni D’Arbia in de provincie Siena. Het gaat om een 29-jarige Albanees die mogelijk een kopstuk is in een netwerk van mensenhandelaars en volgens Italiaanse media in België een celstraf van twintig jaar riskeren. Hij kon worden gevat toen hij een bezoekje bracht aan zijn vriendin. Ook hij zal vermoedelijk aan ons land worden uitgeleverd.