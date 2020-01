Oudjaar in Brussel: 181 mensen gearresteerd, 11 wagens in brand gestoken, 1 persoon zwaargewond bij steekpartij

Brussel / Antwerpen - In Brussel zijn op oudejaarsavond bij verschillende incidenten 181 mensen gearresteerd. In totaal werden elf wagens en één scooter in brand gestoken, en in het metrostation van Beekkant raakte iemand levensgevaarlijk gewond bij een steekpartij. Ook in Antwerpen had de politie de handen vol, hoewel daar streng optreden was aangekondigd. In een advocaten- en een gokkantoor werd vuurwerk naar binnen gegooid.

BRUSSEL. 181 arrestaties, één steekpartij en een ingestort balkon

154 administratieve en 27 gerechtelijke arrestaties, dat is de balans van de zes Brusselse politiezones samen op Oudjaar. Een aantal mensen werd opgepakt voor het in brand steken van vuilnisbakken, of het gooien van projectielen naar bussen, auto’s of politievoertuigen. In totaal werden elf wagens en één scooter in brand gestoken.

De brandweer moest uitrukken voor 75 vuilnisbakken die in brand werden gestoken, en 9 branden in appartementen. Zestien voertuigen raakten beschadigd, waaronder enkele die in de buurt stonden van auto’s die in brand zijn gestoken.

De politie en brandweer werkten daarbij nauw samen, om incidenten zoals die van vorig jaar te vermijden. Een samenwerking die goed verliep, aldus Olivier Slosse, woordvoerder van de politiezone Brussel-Elsene. “De brandweer heeft in alle veiligheid kunnen werken. Het zijn indrukwekkende cijfers, maar de politie is op verschillende plaatsen snel tussengekomen. De problemen hebben niet de tijd gekregen om op een plaats te escaleren. We hebben de indruk dat we erin geslaagd zijn te voorkomen dat de situatie ontaardde zoals vorig jaar.”

Foto: EPA-EFE

Drie lichtgewonde agenten

Twee agenten van de zone Brussel-Zuid raakten lichtgewond, maar zij konden na verzorging opnieuw aan de slag. En één agent van de zone Brussel-Noord raakte lichtgewond toen hij gebeten werd door een politiehond.

Ook de MIVB meldde enkele incidenten: kort na middernacht werd met projectielen naar een tram gegooid aan de halte Ieper waardoor de ramen sneuvelden, werd er graffiti gespoten op twee metrostellen aan station Erasmus, werd een bushokje vernield op het Sint-Pietersplein in Ukkel, en kwam een politiewagen om een nog onbekende reden op de tramsporen terecht ter hoogte van het Raadsplein.

Foto: rdb

Steekpartij

Er moest ook 165 keer uitgerukt worden voor medische hulp: 50 keer naar iemand thuis, terwijl de andere incidenten op de openbare weg plaatsvonden. Door ongevallen met vuurwerk waren er 23 interventies. Tien mensen moesten afgevoerd worden met de ziekenwagen.

Zo werd in het station Beekkant rond 2 uur een man neergestoken, hij raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. En op de Sleeckxlaan in Schaarbeek stortte ook rond 2 uur een balkon in toen er mensen opzaten. Daarbij vielen vijf lichtgewonden.

Foto: rdb

Vuurwerk

Aan de Heizel, waar het officiële vuurwerk werd afgestoken, vonden dan weer 60 interventies plaats, en moesten 5 mensen afgevoerd worden met de ziekenwagen. Het grote vuurwerk aan de voet van het Atomium lokte dit jaar trouwens tussen de 50.000 en 60.000 kijklustigen. Het feest startte om 21.30 uur met een dj-set, om middernacht werd het publiek getrakteerd op vuurwerk en een 18 minuten durende muzikale show.

Foto: rdb

ANTWERPEN. Veel vuurwerk ondanks aangekondigd streng optreden

In Antwerpen hadden politie en brandweer vooral handenvol werk met verschillende incidenten met vuurpijlen en bommetjes, hoewel er in de aanloop naar nieuwjaarsnacht streng optreden tegen illegaal vuurwerk was aangekondigd. Ook daar werden her en der vuilnisbakken in brand gestoken.

In Merksem belandde een vuurpijl op het terras van een appartement, daar ontstond brand. En in het centrum van Wijnegem moesten de hulpdiensten kort na middernacht dan weer even een straat afsluiten, nadat er een gigantische hoeveelheid vuurwerk afgestoken was. Enkele vuurpijlen belandden op geparkeerde auto’s.

In Deurne moest de brandweer door de politie beschermd worden toen ook tijdens het bestrijden van een brandje vuurwerk afgestoken werd. Foto: sare

Vuurwerk gegooid naar advocatenkantoor en gokkantoor

In Deurne werd het raam van een advocatenkantoor ingeslagen, waarna vuurwerk naar binnen werd gegooid. Even werd gevreesd dat er binnen brand was ontstaan, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. De opgetrommelde brandweer moest door de politie beschermd worden, omdat ook tijdens de opruimwerken vuurwerk afgestoken werd.

Eerder op de avond hadden onbekenden in Antwerpen-Noord al vuurwerk naar binnen gegooid in een gokkantoor. Ook later op de avond bleef het in de wijk onrustig, met een kat-en-muisspel tussen jongeren met vuurwerk en bommetjes enerzijds, en de politie met overvalwagens en een waterkanon anderzijds. In Borgerhout werden dan weer twee bromfietsen in brand gestoken. Op het Kiel werd een schuilhokje aan een tramhalte vernield, en brand gesticht op een werf.