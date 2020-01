Nieuwe jaar start met opklaringen

Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het op de eerste dag van het nieuwe jaar rustig en vrij mooi weer met opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 3 en 7 graden bij een meestal zwakke zuidelijke wind, zo verwacht het KMI.

De weersverwachtingen voor woensdag. Foto: KMI

In de loop van woensdag neemt de bewolking wel toe, eerst over het westen en later over het centrum van het land. ‘s Nachts wordt het stilaan overal zwaarbewolkt, maar het blijft meestal droog. Nevel of aanvriezende mist kan het zicht soms beperken, vooral ten zuiden van Samber en Maas. De minima liggen tussen -3 graden in het oosten van het land en +3 graden in de kuststreek.

Donderdag wordt veel bewolking verwacht. Het zou op de meeste plaatsen wel droog blijven, maar wat motregen hier en daar is niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 3 graden in het oosten van het land en 9 graden in het westen. Donderdagnacht trekt een zwakke regenzone het land binnen.

Ook vrijdag zal het bewolkt zijn met af en toe wat regen of een bui. Het blijft zacht voor de tijd van het jaar, met vrijdag maxima tot 11 graden. Tijdens het weekend zou het weer droger en rustiger weer worden.