Responsible Young Drivers brengen ruim 450 feestvierders naar huis

De Responsible Young Drivers hebben tijdens de afgelopen nieuwjaarsnacht in heel België meer dan 450 feestvierders veilig naar huis gebracht in hun eigen wagen. In Vlaanderen alleen ging het om ruim 200 mensen.

De vrijwilligers stonden klaar van middernacht tot 6 uur ‘s ochtends. In Vlaanderen stonden er 53 vrijwilligers paraat. Zij beschikten over 22 wagens, waarvan voor het eerst enkele elektrische. In totaal werden 93 wagens van feestvierders thuis afgezet, waarvan ongeveer de helft in Antwerpen. Aan Franstalige zijde voerden de 60 vrijwilligers 85 ritten uit. Zij brachten zo 250 feestvierders naar huis.

De Responsible Young Drivers omschrijven hun nieuwjaarsactie al jaren als een “noodoplossing”. “We willen daarmee iedereen de mogelijkheid geven het nieuwe jaar op een veilige manier in te zetten. Tijdens de rest van het jaar rekenen we op het verantwoordelijkheidsgevoel van elke bestuurder”, luidt het.

Bij elke oproep begeven zich twee vrijwilligers ter plaatse: één vrijwilliger neemt plaats achter het stuur van de wagen van de feestvierders en de andere volgt in een wagen van Responsible Young Drivers.