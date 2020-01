Julian Weigl verlaat Borussia Dortmund voor Benfica

De Duitse international Julian Weigl verlaat Borussia Dortmund voor de Portugese landskampioen Benfica, zo maakten beide clubs dinsdag bekend. Met de overgang is een bedrag van twintig miljoen euro gemoeid.

Weigl speelde 4,5 seizoenen in het Signal Iduna Park, maar was er de laatste tijd als verdedigende middenvelder pas derde keuze, na Rode Duivel Axel Witsel en Thomas Delaney. De vijfvoudige Duitse international had dan ook zelf op een transfer aangedrongen. “Ik wil iedereen bij Borussia bedanken voor de voorbije jaren”, liet de nog steeds maar 24-jarige middenvelder weten. Bij Borussia lag hij nog tot medio 2021 onder contract.

Julian Weigl wordt een van de komende dagen in de Portugese hoofdstad verwacht, waar hem nog de medische testen wachten. Pas nadien ondertekent hij er zijn overeenkomst.