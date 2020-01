Lichtervelde - Langs de E403 in Lichtervelde gebeurde op Nieuwjaarsdag omstreeks 7 uur een ongeval waarbij drie wagens betrokken geraakten.

Eén wagen belandde bij het ongeval in de middelste vangrail. Twee betrokkenen waren lichtgewond en werden ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer kwam ter plaatse om de plaats van het ongeval te beveiligen. Het verkeer richting Brugge kon verder via de pechstrook in afwachting van het volbrengen van de takelwerken.