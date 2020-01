Schrijnwerkerij uitgebrand tijdens oudjaarsnacht in Merelbeke

Merelbeke - In het Oost-Vlaamse Merelbeke is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken in een schrijnwerkerij, met grote materiële schade tot gevolg. Er is een branddeskundige aangesteld om de brand te onderzoeken.

De brand brak uit rond 1 uur in de schrijnwerkerij, waar niemand aanwezig was. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar het ging om een uitslaande brand. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de materiële schade is groot. Onder meer voertuigen, machines en hout gingen in de vlammen op.

De brand is onder controle. Er zal wel nog lang geblust moeten worden, zegt de brandweer. De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen heeft een branddeskundige aangesteld om de oorzaak van de brand te achterhalen.