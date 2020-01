Nieuwjaarsspektakel met drones in Brugge gaat de mist in

Brugge - Nog nooit was er zoveel volk komen opdagen op het Zand in Brugge als dinsdag om de overgang naar het nieuwe jaar al zingend te vieren. De hoofdattractie met drones mislukte echter jammer genoeg gedeeltelijk, door een technisch probleem.

De mist was de boosdoener in Brugge: de organisatoren twijfelden eerst of het spektakel wel of niet zou kunnen plaatsvinden. Toen het mistige wolkendek zich omstreeks 11 uur even opende, werd er beslist om de drones toch te laten opstijgen. Omstreeks middernacht vormden die eerst - nogal verwarrend - enkele figuurtjes, en vervolgens niet erg duidelijk één na één de letters van ‘Gelukkig Nieuwjaar’. Daarna werd het jaartal 2020 geprojecteerd.

Het spektakel duurde amper enkele minuten, waarna de drones plotseling naar hun grondstation neerdwarrelden. Burgemeester Dirk De fauw kreeg telefonisch te horen dat er jammer genoeg iets fout was gelopen met de opstartprocedure.

Het publiek kon er wel mee lachen: “Geen 20 op 20, maar 10 op 20”, klonk het. Ironisch genoeg schoot iemand net na de mislukte show echt vuurwerk de lucht in, om het leed te verzachten. Niet dat iemand er zijn avond door liet vergallen: vervolgens werd duchtig meegezongen met het koor dat zijn repertoire schlagers inzette.

Burgemeester Dirk De fauw liet het niet aan zijn hart komen. Foto: mvn

