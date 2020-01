Antwerpse politie en brandweer hebben de handen vol tijdens nieuwjaarsnacht

Antwerpen - De Antwerpse politie en brandweer hebben dinsdagnacht handenvol werk met verschillende incidenten met vuurpijlen en bommetjes. In Antwerpen-Noord en Deurne werden ramen ingeslagen, in Merksem veroorzaakte een vuurpijl een terrasbrand.

Hoewel in de aanloop naar nieuwjaarsnacht streng optreden tegen bommetjes en illegaal vuurwerk was aangekondigd, hebben ‘feestvierders’ in verschillende Antwerpse wijken zich tijdens de overgang van oud op nieuw stevig laten gaan. De hulpdiensten hadden de handen vol want lang niet overal verliep het vuurwerk feestelijk.

De Brandweer Zone Antwerpen meldde even na 1 uur dat al haar autopompen op de baan waren voor verschillende incidenten. “We hebben al een vijftiental meldingen van brandende vuilnisbakken gekregen”, zegt woordvoerster Jasmien O. Op de Groenendaallaan in Merksem belandde een vuurpijl op het terras van een appartement, daar ontstond brand. Op het Maarschalk Montgomeryplein in Borgerhout werden twee bromfietsen in brand gestoken.

Deurne

Op de Lakborslei in Deurne werd dan weer het raam van een advocatenkantoor ingeslagen waarna vuurwerk naar binnen gegooid werd. Even werd gevreesd dat er binnen brand ontstaan was maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. De opgetrommelde brandweer werd door de Mobiele Eenheid van de Antwerpse politie beschermd omdat ook tijdens de opruimwerken vuurwerk afgestoken werd.

Kiel

Ook ten zuiden van de stad, op het Kiel, waren brandstichtingen en vernielingen te betreuren. Op de Sint-Bernardsesteenweg werd een schuilhokje aan een tramhalte vernield. Op het pleintje aan de Alfons De Cockstraat werd brand gesticht op een werf en werd een werfvoertuig beschadigd.

Antwerpen-Noord

Eerder op de avond hadden onbekenden in de Pothoekstraat in Antwerpen-Noord al vuurwerk binnen gegooid in een gokkantoor. Ook later op de avond bleef het in de wijk rond de Veldstraat onrustig met een kat-en-muisspel tussen jongeren met vuurwerk en bommetjes enerzijds en de politie - met overvalwagens en een waterkanon - anderzijds.

Wijnegem

In het centrum van Wijnegem moesten de hulpdiensten kort na middernacht even een straat afsluiten nadat er een gigantische hoeveelheid vuurwerk afgestoken was. Enkele vuurpijlen belandden op geparkeerde auto’s, bij de politiezone Minos had men dinsdagnacht nog geen weet van eventuele schadegevallen.

Het was ook onrustig aan de Florastraat in Borgerhout, waar jongeren een deelscooter in brand staken op straat en met zwaar vuurwerk gooiden. Video: RR

De politie was in Antwerpen-Noord aanwezig met overvalwagens en een waterkanon. Foto: sare

Wijnegem. Foto: bfm