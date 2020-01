Vechtersbazen en bommetjeswerpers verpesten rustige nieuwjaarsnacht in Gent

Gent - De hele nieuwjaarsnacht door werd het feestplezier in en om Gent ontsierd door de talloze groepjes jongeren die maar bleven bommetjes en voetzoekers gooien. De politie sprak al bij al van een rustige feestennacht, al moesten ze een paar keer naar de Korenmarkt uitrukken voor vechtpartijtjes aan de Vijf voor Twaalf.

Aan de Oude Beestenmarkt, de Vlasmarkt en een deel van Klein Turkije barstte de feestvreugde al kort na middernacht los. Maar in het gros van het centrum was het wel heel kalm: de meeste cafés sloten de deuren, waardoor de Vrijdagmarkt, de Belfortstraat, de Hoogpoort en zelfs een deel van de Korenmarkt er ronduit desolaat bij lagen. Maar cafés die wel open waren, en waar een feestje opgezet werd, zaten dan weer afgelaten vol vrolijk fuivende mensen.

Aan de Korenmarkt raakten ze een paar keren al te verhit zelfs. De politie moest verschillende keren uitrukken om vechtersbazen te kalmeren, vooral in de buurt van de Vijf voor Twaalf. Een jongere moest zelfs met verwondingen in het gelaat naar het ziekenhuis vervoerd worden. Over de hele nacht moest de politie slechts één jongere bestuurlijk aanhouden.

De kraampjes van de Kerstmarkt waren dicht. Tafeltjes en lege togen werden dan maar gebruikt door feestvierders die hun eigen drank mee hadden. Een opvallende trend daarbij is dat nogal wat mensen met colaflessen, spa, en zelfs kinderchampagne rondzeulden. Al ontbraken ook de cava- en portoflessen niet.

Brandjes door vuurwerk

De politie had strikte vuurwerkregels uitgevaardigd, maar kon die duidelijk niet handhaven. Enkel tussen middernacht en één uur mocht vuurwerk, bommetjes en voetzoekers waren helemaal verboden. Maar al van in de vooravond was in heel Gent het ene bommetje na het andere te horen, tot grote ergernis van de dierenvrienden. Voor de politie was dit een moeilijk probleem: als ze hiervoor gebeld werden en toekwamen, waren de pijlen al verschoten en de vuurwerkmakers al onvindbaar.

In heel het stadscentrum liepen groepjes jongeren met bommetjes die ze vaak voor de voeten van verschrikte feestvierders gooiden. Echt onprettig was dit voor velen. Maar tot grote incidenten leidde dit blijkbaar niet.

Toch moest de brandweer verschillende keren uitrukken hiervoor. Een eerste keer uren voor middernacht al, naar de Blekerdijk voor een smeulend brandje. Een kwartiertje na middernacht was er nog zo’n smeulend vuurtje aan de Zannekinstraat aan de Gebroeders de Smetstraat. Kort voor één uur uur stond het Ledebergplein dan weer in rep en roer door een dergelijk brandje. Een uurtje later was er nog een pijnlijker incident: de brandweer werd gewaarschuwd over rookontwikkeling in een geparkeerde auto: bleek dat vuurwerkmakers er niet beter op gevonden hadden dan de restanten van hun afgeschoten pijlen in de auto op te bergen, waardoor die nog nasmeulden.