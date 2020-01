Kevin De Bruyne kiest het favoriete shirt uit zijn carrière: “Maar niet omdat ik het zo mooi vind”

Manchester City start het nieuwe jaar met een thuiswedstrijd tegen Everton. Kevin De Bruyne moet in zijn lichtblauwe shirt dus meteen aan de bak in 2020. In de aanloop naar de wedstrijd was de Rode Duivel te gast bij BT Sport. Het thema: de truitjes die De Bruyne tijdens zijn carrière droeg.

De spelmaker besloot om het interview te doen in een ouder truitje van de Rode Duivels. Na een shirt van AA Gent kreeg hij eentje van KRC Genk in zijn handen. “Het was niet gemakkelijk”, zegt De Bruyne. “Na school ging iedereen naar huis om huiswerk te maken, terwijl ik moest gaan voetballen. Ik kwam dan om half tien of zo thuis en moest dat dan nog doen, terwijl anderen tegen dan al naar hun kamer moesten. Je voelde je dus wel wat geïsoleerd. Gelukkig kan ik nu zeggen dat al die opofferingen het waard waren.”

Daarna trok De Bruyne naar Chelsea. “Druk? Ik voel niet meteen zoveel druk als ik speel”, lacht hij. “Ik doe gewoon mijn ding en leg mezelf de meeste druk op. Daarom ben ik ook de speler die ik vandaag ben. Ik speelde uiteraard niet veel bij Chelsea, waarna ik eerst naar Bremen en dan naar Wolfsburg ging. Ik wilde een nieuwe uitdaging want uitgeleend worden… dat is echt zwaar. Clubs begrijpen dat niet altijd. Je komt dan terug maar ze twijfelen nog steeds aan je toekomst, terwijl ik toen al 160-180 wedstrijden gespeeld had. Je denkt dan niet meer als een 18-jarige die blij is dat hij mag spelen. Wolfsburg wilde mij echt en dus besliste ik om naar daar te gaan.”

Foto: Photo News

Brazilië

En dan kwam natuurlijk Man City, de club waarmee hij twee jaar geleden kampioen werd met 100 punten. “We hadden eigenlijk niets meer om voor te spelen, maar het was wel speciaal dat aantal punten. We voelden ons niet onoverwinnelijk of zo, maar we startten geweldig en dan bleven we gewoon gaan. Wie de beste voorzetten heeft tussen mij en David Beckham? We zijn sowieso verschillende spelers. Ik ben eigenlijk al blij om vergeleken te worden met zo’n speler.”

Over naar de Rode Duivels, voor wie De Bruyne zijn debuut maakte in 2010. “Ik was zo jong”, lacht hij. “Het was op zich vreemd want je staat niet stil bij het feit dat je je land vertegenwoordigt. Onze ambitie? We hadden een geweldig WK. We willen komende zomer er weer voor gaan. We doen het echt goed als klein landje. Welke shirts ik zou redden uit een brandend gebouw? Zeker dat van tegen Brazilië. Niet omdat ik het zo’n mooi shirt vindt (lacht) want we hebben er veel betere, maar dat moment… Grote landen verslaan, was altijd onze achilleshiel en tijdens die wedstrijd bewezen we dat we het kunnen.”