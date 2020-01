“Fucking pig”: agent krijgt bekertje met belediging bij McDonald’s, maar moet nu zelf opstappen

Een politieagent uit de Amerikaanse staat Kansas moet opstappen, nu blijkt dat zijn verhaal over een koffiebekertje dat hij bij McDonald’s had gekregen met een belediging erop, compleet verzonnen was.

De politiecommissaris van Junction City plaatste zaterdag een verontwaardigd bericht op Facebook: één van zijn agenten zou tijdens een bezoek aan McDonald’s een bekertje hebben gekregen waarop de belediging “fucking pig” (vrij vertaald: “vuile flik”) stond geschreven. “Dit gedrag is en zal altijd fout zijn”, klonk het toen bij commissaris Brian Hornaday.

Maar toen de uitbater van het bewuste McDonald’s-restaurant de camerabeelden van het bezoek van de agent onderzocht, zag hij niets verdacht gebeuren. Hij ontkende dan ook in een persbericht dat één van zijn werknemers iets fouts had gedaan.

Verzonnen

Terecht, want maandag bleek dat de 23-jarige agent in kwestie het hele verhaal verzonnen had. “Hij had het bedoeld als grap”, ging commissaris Hornaday op een persconferentie door het stof. “Maar dat was een grote fout: dit is een duidelijke schending van het publieke vertrouwen, en een schandvlek voor ons departement.”

De agent in kwestie nam zelf ontslag. Volgens Hornaday was er ook overleg geweest met de publieke aanklager, maar waren er geen plannen om de agent te vervolgen.