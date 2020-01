Twee gewonden bij schietpartij in Charleroi

Bij een schietpartij voor een café in Charleroi zijn woensdagnacht twee mensen gewond geraakt, zo meldt het parket van Luik.

Rond 2 uur kwam het tot een woordenwisseling vlakbij café ‘Au Ministère’ in de Rue Arthur Pater. Alles leek gekalmeerd tot de verdachte even later terugkeerde en eenmaal naar het slachtoffer schoot. Die werd geraakt aan de mond. Een tweede persoon, die in de buurt stond, werd geraakt aan het sleutelbeen.

De verdachte werd ontwapend door omstaanders en hij kreeg enkele rake klappen. Hij werd opgepakt, maar is nog niet ondervraagd. Over de toestand van de twee slachtoffers wilden de artsen zich nog niet uitspreken, zegt het parket nog.