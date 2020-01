Supporters van KV Oostende pakken Marc Coucke stevig aan in open brief: “Je tekende het doodvonnis van je eigen weireldploegsje”

KV Oostende hoopt dat 2020 een beter jaar wordt dan 2019. Sportief loopt het niet zoals verwacht en financieel kampt de kustploeg met grote problemen. De grote schuldig - althans volgens supportersfederatie Kustboys KV Oostende - is gewezen eigenaar Marc Coucke. De huidige Anderlecht-voorzitter krijgt er dan ook flink van langs in een open brief.

Oostende kondigde op oudejaarsdag aan dat Dennis van Wijk de club in 1A moet houden. De Nederlander volgt daarmee de naar Cyprus vertrokken Kare Ingebrigtsen op. “Hij wil de club waar het voor hem allemaal begon, helpen om weer naar boven te kunnen kijken”, klonk het.

De club staat na 21 speeldagen pas veertiende met één punt meer dan Waasland-Beveren en ook financieel loopt het spaak aan de kust. Elke cent is welkom bij Oostende. “Er komt een nieuwe investeerder”, verzekerde voorzitter Frank Dierckens ons. “We hopen die nog voor de winterstage voor te stellen. Onze Europese licentie kregen we al, de proflicentie wordt ook geen probleem.”

Miserie

De kop van jut volgens de supporters is Marc Coucke. Dat hebben ze heel duidelijk gemaakt in een open brief. Kustboys KV Oostende erkent dat de club onder Coucke “sportief de hemel bestormde”, maar hekelt dat hij hen vervolgens “in de miserie” stortte.

“Dat je er veel geld tegen gooide en laat ons eerlijk zijn, megalomane transfers deed à la Proto en Lombaerts was geen probleem want u stond natuurlijk zélf borg voor de hoge onkosten die hiervoor werden gedaan. Maar je zou de ‘club van uw hart’ toch nooit verlaten? Per slot van rekening stond u op sommige wedstrijden zelfs in de spionkop. Zo iemand zou de club nooit verlaten, toch? Althans niet binnen de tien jaar, dat heb je zelf duidelijk gesteld. KVO was minimaal een tienjarenplan.”

“Niets was minder waar. 20 december 2017, intussen een dikke twee jaar geleden, is een datum die we nooit zullen vergeten”, wordt er geschreven. “Het tienjarenplan werd plots, “ik heb hier het plafond bereikt”. Als een donderslag bij heldere hemel kondigde je aan dat je Anderlecht had gekocht. Slik, het zou toch niet waar zijn? KVO is toch ‘uw ‘weireldploegsje’, waarom zou je dat dan in de steek laten? En wat zou er nu met KVO gebeuren? Begin februari 2018 toverde u een wit konijn uit de hoed: verzekeraar Peter Callant. Dat (kwaliteits-)kranten als ‘De Tijd’ en ‘De Standaard’ meteen in de pen kropen en schreven dat deze overname financieel onmogelijk was, lieten wij het ene oor in en het andere uitgaan. Hoge bomen vangen veel wind, niet waar?”

Harde kaakslag

Maar volgens de Kustboys hadden de kranten gelijk. “Vooral bleek al snel dat we bepaalde torenhoge lonen en kosten nog maar moeilijk konden dragen zonder je inbreng. Kosten die je zélf hebt gemaakt hier, met als bekendste voorbeeld het loon van Nicolas Lombaerts. Het ware eigenlijk fair geweest, had je Nicolas gewoon meegenomen naar Anderlecht. Wat meer is, amper één jaar na de overname zou ook blijken dat die (kwaliteits-)kranten tóch gewoon gelijk hadden. Peter Callant had niet de financiële middelen om KVO te kopen en maakte met jou een onderlinge deal waarbij je toch een stukje geld recupereerde. Lees: het optrekken van de tribunehuur van 800.000 euro naar 1,2 miljoen euro per jaar, de transfergelden van Musona en Milic die blijkbaar niet of nauwelijks betaald werden, transferschijven van Lukaku en Marusic die naar jou terug vloeiden in plaats van naar KVO. Allemaal zaken om te verdoezelen dat Peter Callant KVO niet kón betalen, maar waardoor je wél jouw ‘weireldploegsje’ in de problemen bracht.”

“Dus waar is alle miserie begonnen? Bij een niet-correcte overname van de aandelen van uzelf naar Peter Callant. Daar tekende je eigenlijk het doodsvonnis van uw ‘weireldploegsje’, enkel en alleen omdat je zélf een nieuw, duurder speeltje wou. ‘Ik ben één van hen’ klonk nooit eerder zo hol en was een harde kaakslag in gezicht van de echte supporters. Wat ons ook tegen de borst stoot, is dat je zelfs jouw eigen (voormalige) supporters schoffeert. ‘Het was niet veilig op de tribune (jouw tribune) en je weigerde tijdens KVO – Anderlecht plaats te nemen in diezelfde tribune.”

En dus doen de supporters een oproep. “Als je écht nog ergens diep van binnen een beetje een hart hebt voor uw ‘weireldploegsje’, dan hopen wij dat je dat hart laat spreken en ten gronde meewerkt aan een oplossing voor deze situatie, zijnde het door de exuberante huurprijs van de tribune te laten dalen (of de tribune te verkopen), zijnde het door enkele (zelf gecreëerde) schulden te laten vallen.”