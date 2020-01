Nederlandse ziekenhuizen overstelpt met vuurwerkslachtoffers, verschillende hulpverleners belaagd tijdens jaarwisseling

Nederlandse ziekenhuizen hebben het woensdag bijzonder druk met het behandelen van vuurwerkslachtoffers. Onder de slachtoffers ook een driejarig kind, dat gewond raakte toen vuurwerk in de kap van zijn jas terechtkwam. Tijdens de jaarwisseling werden ook verschillende politiemensen en andere hulpverleners belaagd, onder meer in Zaandam, Breda, Vianen en Nieuwe Pekela.

Het Martini Ziekenhuis in Groningen behandelde 37 mensen met brandwonden, tien meer dan vorig jaar. De meeste brandwonden waren veroorzaakt door vuurwerk en carbid. Bij het ziekenhuis in Beverwijk kwamen dinsdag zes patiënten binnen die door vuurwerk gewond waren geraakt. Twee van hen moesten direct worden geopereerd aan verwondingen aan de hand. En in Ziekenhuis Gelderse Vallei werden acht mensen behandeld die door vuurwerk gewond waren geraakt.

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, dat vorig jaar nog negen patiënten met brandwonden zag, heeft deze jaarwisseling zeven mensen binnengekregen met vuurwerkverwondingen. In het bij het ziekenhuis horende brandwondencentrum ging het om drie slachtoffers, onder wie het driejarige kind. Dat ligt nog in het Brandwondencentrum. Hoe het met de peuter gaat, kon de woordvoerder van het ziekenhuis niet zeggen.

Hulpverleners belaagd

Verschillende politiemensen en andere hulpverleners werden tijdens de oudejaarsnacht ook belaagd. Zo kreeg de politie van Zaandam rond 1 uur een melding binnen van een autobrand. Toen de brandweer en de politie poolshoogte kwamen nemen, werden ze direct met zwaar vuurwerk bekogeld. Een agent raakte lichtgewond aan zijn arm. De politie pakte drie mensen op.

In Vianen, nabij Utrecht, gooide een grote groep jongeren dan weer zwaar vuurwerk naar burgers en de politie. Ook hinderden ze de brandweer bij het blussen van diverse autobranden. De oproerpolitie greep in om de openbare orde te herstellen. Een 15-jarige jongen werd aangehouden omdat hij geen legitimatie bij zich had.

In Nieuwe Pekela, nabij Groningen, gooiden omstanders een vuurwerkbom onder de bluswagen van de brandweer die op straat een brandje aan het blussen was. Een agente, die vlak bij de bluswagen stond, raakte lichtgewond aan haar gezicht. En in het nabijgelegen Muntendam werden vier politieagenten die bezig waren met de hulpverlening bij een woningbrand beschoten met een lawinepijl. Zij bleven ongedeerd.