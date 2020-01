Paus reageert geïrriteerd wanneer opdringerige vrouw zijn hand stevig vastgrijpt, maar excuseert zich

Paus Franciscus raakte op oudejaarsavond even flink geïrriteerd op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. De kerkvorst was de menigte aan het begroeten toen hij plots werd aangeklampt door een opdringerige dame die zo nodig iets aan hem wilde vertellen. Ze trok zijn hand hardhandig naar zich toe, waarna de paus zich probeerde los te rukken en een klap uitdeelde.

De paus was op dat ogenblik op weg naar een grote kerststal die op het plein was neergezet. Nadat hij al een hele tijd handen schudde met jong en oud, keerde hij eventjes het publiek de rug toe. Dat was niet naar de zin van een dame die daardoor een begroeting aan haar neus zag voorbijgaan, die dan maar zelf het heft in handen nam. Wat ze precies wilde zeggen tegen de paus, is onduidelijk.

Paus Franciscus heeft zich intussen geëxcuseerd voor zijn reactie. “We verliezen allemaal zo vaak eens ons geduld, het overkomt mij ook”, gaf hij toe. “Ik verontschuldig me voor het slechte voorbeeld dat ik gisteren heb gegeven.”

bekijk ook

Paus wil koste wat het kost vermijden dat zijn hand wordt gekust na de mis

135.000 gelovigen, maar het is dit meisje dat alle aandacht naar zich toetrekt bij de Paus

En dan blijkt plots dat paus Franciscus een bal op zijn vinger kan laten spinnen