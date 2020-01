Bewogen overgang van oud naar nieuw: vooral incidenten in Brussel en Antwerpen, weinig heibel in de rest van het land

Brussel / Antwerpen / Mechelen / Willebroek / Turnhout / Gent / Brugge / Tielt / Leuven / Heusden-Zolder - De oudejaarsnacht is traditioneel bewogen, maar in het overgrote deel van het land bleef de overlast beperkt. Enkel in Brussel - hoewel minder dan vorig jaar - en Antwerpen kenden de hulpdiensten naar eigen zeggen een “hectische” nacht. Een overzicht.

BRUSSEL. 211 arrestaties, 16 wagens in brand gestoken

De meeste heisa vond plaats in Brussel. Daar werden bij verschillende incidenten in totaal 211 mensen gearresteerd. Een aantal mensen werd opgepakt voor het in brand steken van vuilnisbakken, of het gooien van projectielen naar bussen, auto’s of politievoertuigen. Volgens de politie werden 75 vuilnisbakken, zestien wagens en één scooter in brand gestoken.

Er moest ook 165 keer uitgerukt worden voor medische hulp: 50 keer naar iemand thuis, terwijl de andere incidenten op de openbare weg plaatsvonden. Tien mensen moesten afgevoerd worden met de ziekenwagen. Het meest zorgwekkende incident vond plaats in het metrostation Beekkant, waar rond 2 uur een man levensgevaarlijk gewond raakte bij een steekpartij.

De Brusselse politie pakte in totaal 211 mensen op tijdens een “hectische” oudejaarsnacht. Video: rr

ANTWERPEN. Dertigtal mensen opgepakt

Ook in Antwerpen hadden politie en brandweer de handen vol met vernielingen en brandjes allerhande, daarbij werd een dertigtal personen opgepakt. In Antwerpen-Noord liep een gokkantoor schade op door vuurwerk dat naar binnen werd gegooid, en in Deurne werden de ramen van een advocatenkantoor verbrijzeld. Ook in Borgerhout en op het Kiel werd schade aangericht en brandjes gesticht.

In Mechelen verliepen de feestelijkheden over het algemeen rustig. Van één persoon werd het vuurwerk in beslag genomen, nadat hij een knaller tegen een geparkeerde patrouillewagen had gegooid. Ook in Willebroek werd er met vuurwerk naar politiepatrouilles gegooid. In Turnhout bleef het rustig tijdens de oudejaarsnacht.

De politie moest de brandweer beschermen tijdens opruimwerken na een brandje in Deurne. Foto: bfm

GENT. Voetzoekers en vechtpartijen

Het feestgedruis in Gent werd dan weer ontsierd door talloze groepjes jongeren die een hele nacht met voetzoekers bleven gooien. Doorheen het hele stadscentrum liepen groepjes jongeren met bommetjes, die ze vaak voor de voeten van verschrikte feestvierders gooiden. De politie moest ook een paar keer uitrukken naar de Korenmarkt voor vechtpartijtjes, één jongeman moest met verwondingen in het aangezicht naar het ziekenhuis vervoerd worden.

In het gros van het stadscentrum was het daarentegen heel kalm: de meeste cafés sloten de deuren, waardoor de Vrijdagmarkt, de Belfortstraat en de Hoogpoort er ronduit desolaat bij lagen. Het vuurwerk aan Portus Ganda lokte wel 28.000 mensen.

In de rest van Oost-Vlaanderen was de nacht “relatief rustig”. In Merelbeke brak wel brand uit in een schrijnwerkerij, en in Denderleeuw moest de brandweer een zware brand in het depot van een bouwbedrijf blussen.

De politie moest ingrijpen bij een vechtpartij aan een café op de Gentse Korenmarkt. Foto: Bart Moerman

BRUGGE. Spektakel met drones gaat de mist in

In Brugge verliep de oudejaarsnacht bijzonder rustig, enkel het mislukken van het dronespektakel dat het vuurwerk moest vervangen deed even de wenkbrauwen fronsen. “Het was een opvallend rustige nieuwjaarsnacht”, klonk het bij burgemeester Dirk De fauw.

Ook in de rest van de provincie West-Vlaanderen verliep de overgang van oud naar nieuw zeer rustig. De politie schreef in Tielt wel één GAS-boete uit voor vuurwerk zonder toestemming, en in de politiezone Het Houtsche waren er vijf inbraken.

Het spektakel met drones in Brugge ging de mist in. Foto: mvn

LEUVEN. Schermutselingen op Oude Markt

In Leuven zette de politie twintig extra manschappen in om toezicht te houden tijdens de festiviteiten doorheen de stad, maar grote incidenten bleven uit. Die agenten hielden vooral een oogje in het zeil terwijl 11.000 feestvierders samen de start van 2020 vierden op de Oude Markt. De patrouilles moesten enkel een paar schermutselingen in de kiem smoren, en op een medische post werden enkele lichte verwondingen verzorgd.

Elders in Vlaams-Brabant moest de politie vooral uitrekken voor vechtpartijen en verboden vuurwerk, met name in Halle, Beersel en Ruisbroek. In de Zennevallei werden in totaal ook zes woninginbraken vastgesteld, en tijdens verkeerscontroles in het Pajottenland werden zes chauffeurs betrapt op rijden onder invloed.

LIMBURG. Vuurwerk ondanks totaalverbod

In Limburg gold in meerdere gemeenten een totaalverbod op vuurwerk, maar dat weerhield de Limburgers niet: er werd opnieuw massaal geknald. Onder meer in Pelt, Oudsbergen en Heusden-Zolder werd lustig vuurwerk afgeschoten, en in Beringen, Sint-Truiden en Ham lieten ook niet-vergunninghouders zich gaan.

WALLONIË. Relschoppers in Luik, schietpartij in Charleroi

Ook aan de andere kant van de taalgrens verliep de overgang van oud naar nieuw niet zonder incidenten. In Luik schopte een groep van een zestigtal mensen keet in enkele wijken. Er werden vuilnisbakken en enkele auto’s in brand gestoken, ze gooiden met stenen en rotjes, een bushokje werd vernield en ook de gevel van een krantenwinkel moest eraan geloven.

In Charleroi raakten dan weer twee mensen gewond, toen een woordenwisseling in een café uitmondde in een schietpartij. De verdachte werd er ontwapend door omstaanders, hij kreeg enkele rake klappen.