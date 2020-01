De Crem: “Oudjaar bewijst dat fusie Brusselse politiezones noodzakelijk is”

Brussel - Het “doelgericht en krachtdadig optreden” van de Brusselse politie afgelopen nacht, toont duidelijk aan dat er “feitelijke samenwerking tussen de zones het enige alternatief is.” Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

Voor het eerste werkten de zes Brusselse politiezones op Oudjaar onder een eengemaakt commando: de korpschef van zone Brussel-Hoofdstad/Elsene had de leiding. Liefst 211 mensen werden gearresteerd, dat zijn er 211 meer dan vorig jaar. Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) noemt de eenheid van commando een succes.

“Afgelopen nacht is de noodzaak van eenheid van commando duidelijk aangetoond”, aldus de minister via zijn woordvoerder. “Er waren incidenten, zoals we verwacht hadden, maar de politie heeft snel, doelgericht en krachtdadig gereageerd. Zo zijn de fouten van vorig jaar vermeden. Door een verkeerde inschatting, een te trage en/of ongepaste reactie en een gebrek aan samenwerking is de situatie toen uit de hand gelopen en was er sprake van geweld tegen interventieploegen. Dat was deze keer niet het geval.”

Het signaal is duidelijk: niemand moet denken dat in Brussel straffeloosheid heerst, vult het kabinet-De Crem aan. “Dat idee werd vorig jaar wél geschapen, ook al zijn er achteraf verschillende aanhoudingen gebeurd nadat personen herkend werden op camerabeelden. Er zijn nog altijd 11 gerechtelijke onderzoeken hangende.”

Fusie

Dat er in Brussel samenlevingsproblemen ontstaan is logisch. Die zal de politie alleen niet oplossen, luidt het. “Maar we kunnen wel iets doen aan samenwerking. Meer nog: er is geen alternatief.” Volgens De Crem is het belangrijk dat die samenwerking niet virtueel is, maar ook feitelijk het geval is. Spontaan komt dan de veelbesproken fusie tussen de zes Brusselse politiezones om de hoek loeren.

De Vlaamse partijen, waaronder CD&V, zijn al jaren vragende partij voor een fusie. De voorbije legislaturen zijn verschillende wetsvoorstellen ingediend in het parlement. Maar in Franstalig België, en zeker in Brussel, stuit het voorstel op verzet. De 19 burgemeesters zien zo’n fusie niet zitten. Toen De Crem aan de vooravond van de verkiezingen in mei zie dat de fusie “een breekpunt” moest zijn in de regeringsonderhandelingen, reageerde de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) als door een wesp gestoken.

Vandaag herhaalt de minister zijn eis: “De fusie van de zes politiezones moet deel uitmaken van de federale onderhandelingen.”

bekijk ook

Oudjaar in Brussel: 211 mensen gearresteerd, 16 wagens in brand gestoken, 1 persoon zwaargewond bij steekpartij