In Guinee-Bissau heeft de kandidaat van oppositiepartij Madem, de vroegere premier Umaro Sissoco Embalo, de presidentsverkiezingen gewonnen. Dit heeft de nationale kiescommissie woensdag bekendgemaakt.

In de tweede ronde van de stembusgang behaalde hij zondag 53,55 procent van de stemmen. Zijn tegenstander Domingos Simoes Pereira strandde op 46,45 procent. Ook hij is een ex-premier en hij is leider van de grootste partij van het land, de PAIGC.