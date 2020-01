Wayne Rooney maakt zich bij Derby County op voor terugkeer op Engelse voetbalvelden

Wayne Rooney staat dicht bij zijn terugkeer op de Engelse voetbalvelden. De 34-jarige spits gaat zoals afgelopen zomer aangekondigd als speler aan de slag bij de Engelse tweedeklasser Derby County. Rooney, die bij het team onder de vleugels van coach Phillip Cocu ook ervaring wil opdoen als assistent-trainer, kan donderdag in het duel tegen Barnsley zijn debuut vieren.

De voormalige international komt over van MLS-club DC United, maar had in augustus vorig jaar dus al laten weten in januari de overstap te maken. Bij Derby County ondertekende hij toen een contract voor anderhalf seizoen van begin 2020 tot de zomer van 2021, met optie voor nog een jaar.

Rooney verliet in de zomer van 2018 de Premier League voor een avontuur in de Verenigde Staten. Een jaar eerder was hij naar Everton teruggekeerd nadat hij dertien seizoenen de kleuren van Manchester United had verdedigd. De Red Devils hadden Rooney in 2004 voor 40 miljoen euro weggeplukt bij Everton, waar hij twee jaar eerder als 16-jarig toptalent in het eerste elftal debuteerde. Met 253 doelpunten in 559 matchen mag Rooney zich de beste schutter in de clubgeschiedenis van ManU noemen. Bij The Toffees was Rooney in zijn laatste seizoen goed voor 11 goals en 3 assists in 40 wedstrijden.