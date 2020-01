Man omgekomen door ongeluk met vuurwerk in Franse Elzas

In Frankrijk is in de nacht van dinsdag op woensdag een dertigjarige man omgekomen bij een ongeluk met vuurwerk, zo heeft de prefectuur van de Elzas bekendgemaakt.

De man overleed in Haguenau, nabij Straatsburg. Het vuurwerk zou in het gezicht van de man zijn geëxplodeerd, het parket stelt een onderzoek in.

Het incident heeft geen uitstaans met het stedelijk geweld, schreef de krant Les Dernières Nouvelles d’Alsace. In de regio Straatsburg zijn tijdens de Sylvesternacht naar schatting meer dan tweehonderd voertuigen in brand zijn gestoken.