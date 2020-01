Dronken fietser (19) vlucht voor politiecontrole in Mechelen: “Ik wilde jullie reactietijd testen”

Mechelen - De Mechelse politie heeft in de oudejaarsnacht de achtervolging moeten inzetten op een 19-jarige fietser die de verkeersregels aan zijn laars had gelapt. Toen hij geklist werd, zei hij dat hij gevlucht was om de “reactietijd” van de politie te testen. De jongeman bleek dronken.

De politie had de fietser opgemerkt op de N15 richting Mechelen, waar hij in het midden van de eerste rijstrook reed in plaats van op het fietspad. Toen hij op het kruispunt met de Plattebeekstraat ook nog eens door het rood reed, werd hij aangemaand om te stoppen, maar dat weigerde hij.

“Eén van onze collega’s liep hem nog achterna en riep meermaals om te stoppen, maar hij reed verder. Enkele andere collega’s konden hem een honderdtal meter verder met een voertuig laten stoppen. Hij had 1,4 promille alcohol in zijn bloed. Zijn fiets werd zes uur ingehouden”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Gevraagd naar de reden waarom hij niet wou stoppen, antwoordde hij doodleuk : “Ik wou eens kijken naar jullie reactietijd, en die viel best mee!”. Hij moet zich later verantwoorden bij de politierechter.

Zeventien positieve controles

De politie nam in de nacht van oud op nieuw in totaal 519 ademtests af. Zeventien bestuurders testten positief: vijftien hadden te veel gedronken, twee hadden drugs genomen. Drie rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

Een vrouw had bij het zien van het controlepositief aan de N15 in Mechelen haar voertuig deels op het fietspad, deels op de rijbaan geparkeerd. Ze was zo dronken dat ze nog amper op haar benen kon staan en steun moest zoeken om niet om te vallen. Ze legde een positieve ademtest af, maar had onvoldoende kracht om een geldige ademanalyse af te leggen. Ze weigerde een bloedstaal te geven. De vrouw mocht haar roes uitslapen in een doorgangscel.

Zes bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van zes uur en nog eens zes bestuurders kregen drie uur rijverbod.