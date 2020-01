Twee Belgische soldaten gewond in Mali nadat legervoertuig over explosief rijdt

Archiefbeeld: de Belgische basis in Bamako in Mali Foto: BELGA

In Mali zijn woensdagochtend twee Belgische soldaten gewond geraakt toen hun legervoertuig op een zogeheten IED (een geïmproviseerd explosief apparaat, nvdr.) reed. Dat meldt het ministerie van Defensie.

Om 10.16 uur Belgische tijd reed het voertuig op het explosief. Twee Belgische militairen raakten gewond. Ze werden overgebracht naar een hospitaal in de plaats Gao. Een derde werd er eveneens overgeplaatst voor controle. Hun toestand is stabiel.

In Mali zijn 90 Belgische militairen aanwezig in het kader van vredesmissie van de Verenigde Naties met als doelhet land te stabiliseren en het politieke proces aldaar te begeleiden. België is ook aanwezig met tien militairen in het land in het kader van de Europese trainingsmissie die het Malinese leger traint.