200 euro voorschot betaald, maar restaurant bleek opgedoekt te zijn: “Daar stonden we, opgedirkt en opgelicht”

Oostende -

Een oudejaar in mineur voor de mensen die reserveerden en een voorschot betaalden voor een diner in restaurant Chez Paulette in Oostende. De baas verwittigde niemand van zijn klanten toen hij enkele weken geleden plots met de zaak stopte. “We stonden in onze mooie kleren voor een gesloten deur. We hebben met ons vier dan maar zonder eten naar een Netflixfilm gekeken.”