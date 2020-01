Duizenden mensen die vastzaten op Australisch strand ontsnappen aan inferno: “Iedereen was bedekt in as”

Duizenden mensen die vastzaten op een strand in het zuidoosten van Australië zijn aan de naderende branden ontsnapt. De vuurzeeën legden tientallen huizen in het plaatsje Mallacoota in de as, maar inmiddels zijn de bosbranden van richting veranderd door toedoen van de wind. “Iedereen stond op het strand, bedekt in as en rook.”

In delen van Australië houden bosbranden lelijk huis. Zo ook in het zuidoostelijke plaatsje Mallacoota Uit angst voor de naderende vlammen trokken zo’n 4.000 inwoners en toeristen naar het strand van Malua Bay. De hulpdiensten riepen op om zeker niet in de stad te blijven. Maar eenmaal op het strand konden de duizenden personen geen kant meer uit, terwijl het vuur steeds dichterbij de kustlijn kwam.

“Iedereen stond op het strand, bedekt in as en rook”, getuigt Al Baxter aan The Guardian Australia. Hij trok naar het strand met zijn vrouw en drie kinderen. “De wind werd steeds sterker en rond 10 uur ’s ochtends hoorden we wat leek op een grote waterval. De rook werd steeds dichter en we zagen branden verschijnen. Toen we ons omdraaiden zagen we dat de kaap in vuur en vlam stond.”

De duizenden personen moesten de nacht doorbrengen in de buitenlucht onder zwarte wolken, terwijl er hete winden waaiden. Woensdagochtend kwam het verlossende bericht dat de branden niet meer richting het strand kwamen. De wind blies ze een andere kant uit.

Gezicht van het inferno

Verschillende personen hadden het geluk via het water te kunnen vluchten. Onder hen Finn Burns, een 11-jarige jongen die met zijn vader en moeder dankzij een bootje dinsdag al konden ontkomen. De moeder van de jongen maakte een foto hoe hij de boot bestuurt met een mondkapje op. Het beeld ging de hele wereld over en zo werd Finn het gezicht van de huidige angstaanjagende situatie in Australië.

Aan 9News vertelt Finn dat de ervaring “best eng” was. “We maakten ons zorgen of we wel konden ontsnappen aan het vuur. Toen we vertrokken werd het plots pikzwart en was er opeens heel veel wind.” Het gezin bedacht zich geen moment en naam het bootje. “We hadden een plan en we voerden het uit. Het werkte”, klinkt het.

Dat Finn op de voorpagina’s van zo’n beetje alle Australische kranten (en in tal van buitenlandse media) verscheen, maakt niet veel indruk op de jonge tiener. “Het is maar een foto.”