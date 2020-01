Trump stuurt honderden soldaten naar Koeweit na bestorming Amerikaanse ambassade: hoe waarschijnlijk is een nieuwe oorlog?

Met een zware clash aan de Amerikaanse ambassade in Bagdad sloten Iran en Amerika 2019 weinig opbeurend af. Pro-Iraanse betogers bestormden het complex nadat Amerikaanse F-16’s tientallen militieleden hadden gedood afgelopen zondag. Beide landen strijden voor invloed in Irak. Trump zond meteen 750 extra soldaten naar de regio, maar lijkt ondanks grootspraak verdere escalatie te schuwen. “Het is niet de eerste keer dat hij zware woorden gebruikt, maar dat de grote vergelding uitblijft”, zegt defensie-expert Sven Biscop (UGent).