Brakel -

Op oudejaar omstreeks 23.45 uur brak brand uit in een woning in Pevenage in Everbeek Boven. Toen de brandweer van Brakel arriveerde, was de brand, die vermoedelijk als schoorsteenbrand begonnen is, al geëvolueerd tot een uitslaande dakbrand. Gelukkig raakte niemand van de bewoners gewond.