Verboden lantaarns gevonden na brand in zoo die aan bijna alle apen het leven kostte: verdachten melden zich bij de politie

Na een persconferentie over de zware brand in een Duitse zoo, hebben zich verschillende personen gemeld bij de politie in verband met de feiten. Dat melden Duitse media. Bij de brand werd het volledige apenverblijf in de as gelegd en kwamen bijna alle dieren die er verbleven om. Er werden verboden lantaarns bij het gebouw aangetroffen.

De brandweer van Krefeld, nabij Düsseldorf, kreeg om 4 uur een noodoproep voor een brand in de dierentuin. De hulpdiensten probeerden de vuurhaard urenlang te temmen, maar het apenverblijf van 2.000 vierkante meter ging volledig in de vlammen op. De brandweer kon wel verhinderen dat het vuur naar andere gebouwen oversloeg, zo bleef het aangrenzende gorillaverblijf gespaard.

Voor bijna alle andere apen kwam alle hulp echter te laat. “Onze diepste vrees is waarheid geworden. Geen enkel dier in het apenhuis heeft de brand overleefd”, schreef de zoo in een bericht op Facebook. Later bleken twee van de circa dertig dieren de vlammenzee toch te hebben overleefd, meldde de dierentuin in een tweede bericht. Het gaat om chimpansees Bally en Limbo. Ze raakten “als bij wonder” slechts lichtgewond, klinkt het.

In het apenhuis verbleven onder meer orang-oetangs, chimpansees en klauwapen.

Verboden lantaarns

Tijdens een persconferentie over het incident, maakten speurders bekend dat er de restanten van drie wensballonnen bij het verblijf werden gevonden. Vermoed wordt dat de lantaarns, die in grote delen van Duitsland verboden zijn, de oorzaak zijn van de brand.

Na de persconferentie hebben verschillende personen zich gemeld bij de politie van Krefeld in verband met de zaak, meldt Bild. Ze werden ondervraagd. Het onderzoek loopt nog.