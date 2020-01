Stien Edlund niet langer de populairste Belgische TikTok-ster: dit is haar opvolgster

Met haar 2.5 miljoen volgers was Stien Edlund maandenlang de meest populaire Belg op TikTok. Die titel moet ze nu afstaan aan de 19-jarige Celine Dept uit Herzele.

Stien Edlund had de top van TikTok lang voor zich alleen, maar voor Celine ging het plots heel snel. In september wist de 19-jarige al een miljoen volgers te verzamelen in amper vijf maanden tijd. Ondertussen heeft ze dat aantal nog eens meer dan verdubbeld. Meer dan 2.6 miljoen mensen volgen de vaak sportieve filmpjes van de jonge vrouw uit Herzele. Genoeg om er voltijds mee bezig te zijn en er comfortabel van te kunnen leven.