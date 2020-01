Houthalense burgemeester Alain Yzermans hekelt vuurwerkverbod: “Zelfs met inzet van het ganse leger niet uit te voeren”

Houthalen-Helchteren - Het vuurwerkverbod op Nieuwjaar werkt volgens burgemeester Alain Yzermans (S.PA) van Houthalen-Helchteren niet. Dat schreef hij woensdag op nieuwjaarsdag in zijn opiniestuk. “Zelfs met de inzet van het hele leger en het gehele Limburgse politiekorps krijg je het verbod van minister Ben Weyts (N-VA) niet uitgevoerd. Eigenlijk wordt met het verbod de paraplu opengetrokken en wordt alle verantwoordelijkheid bij de Vlaamse burgemeesters en lokale politiekorpsen gelegd,” aldus Yzermans op zijn Facebookpagina.

“Met onze drones van politie CARMA hebben we een paar goede acties kunnen doen, eerder symbolisch tegenover de honderden vuurwerken in onze zone”, klinkt het. “Ook in Oudsbergen kleurde de hemel ondanks een totaalverbod. Is dit dan politiek correct? Deze oplossing is noch vis noch vlees als hier geen middelen en mankracht tegenover worden geplaatst. Burgemeesters krijgen wel alle kritiek, maar staan machteloos. Ons geluidsarm vuurwerk was een alternatief in het belang van ons dierenwelzijn. De reacties die ik kreeg liegen er echter niet om. Het vuurwerk was geen echt vuurwerk. Kortom, de minister is ingedekt en de gemeentebesturen krijgen ervan langs. Heel de wereld viert nieuwjaar met vuurwerk. Het ene al groter en mooier dan het andere omdat dit een eeuwenlange traditie is.”

“Ik pleit ervoor om maximaal rekening te houden met het dierenwelzijn ondersteund door uitgebreide preventieve campagnes in het belang van mens, dier en milieu maar voer geen non-beleid op kap van de gemeentebesturen die met de handen in het haar zitten hoe ze dit moeten waarmaken. Zonder winnaars en met de dierenliefhebbers en vuurwerkbelievers die al op 1 januari tegenover elkaar worden gezet,” aldus de Houthalense burgemeester nog.