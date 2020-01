Al 480 miljoen dieren omgekomen in Australische bosbranden: “We zullen hun lichamen waarschijnlijk nooit vinden”

Wetenschappers van de universiteit van Sydney schatten dat zo’n 480 miljoen dieren het leven hebben gelaten bij de bosbranden die het land sinds september teisteren. In dat aantal zit ook bijna een derde van alle Australische koala’s vervat.

Het aantal zoogdieren, vogels en reptielen dat de afgelopen maanden omkwam in Australië loopt op tot 480 miljoen, dat zeggen onderzoekers van de universiteit van Sydney. Al sinds september woeden er op verschillende plaatsen in het land grote bosbranden die ook al aan minstens negen mensen het leven kostten.

Een oppervlakte die bijna zo groot is als Nederland werd de afgelopen maanden in de as gelegd. En in de vlammen kwamen onder meer bijna 8.000 koala’s om. Ongeveer een derde van hun habitat werd verwoest, en de dieren zijn simpelweg niet snel genoeg om de brand voor te blijven, aldus Mark Graham, een ecoloog van de Nature Conservation Council. “De bosbranden hebben zo heet en zo snel gebrand, dat er een beduidend groot deel van de dieren in de bomen zelf gestorven zijn. Maar er is nog een groot gebied dat nog steeds in brand staat, dus we zullen hun lichamen waarschijnlijk nooit vinden.”

Wat de koala’s betreft, koestert de man geen hoop meer. “We hebben zo’n groot deel van hun habitat verloren dat ik denk dat we zonder twijfel kunnen zeggen dat de populatie vanaf dit punt alleen maar zal afnemen.”

De ellende is echter niet beperkt gebleven tot de koala’s. Het natuurgebied Blue Mountains is voor de helft in vlammen opgegaan en daar woonden zo’n 400 soorten dieren waaronder een zeldzame waterhagedis. Ook een prehistorische dennensoort, de ‘wollemi pine’, werd er waarschijnlijk volledig vernietigd.

De medewerkers van de Koninklijke Botanische Tuinen van Sydney vrezen dat dertig plantensoorten en zeldzame dieren nu definitief verloren zijn. Andere soorten werden dan weer plots een pak feller bedreigd in hun bestaan omdat hun leefgebieden grotendeels dan wel volledig afgebrand zijn.