“De patiënt is de federale politie”: burgemeester Close gaat lijnrecht in tegen minister De Crem over fusie Brusselse politiezones

Brussel - Burgemeester van Brussel Philippe Close (PS) is het er niet mee eens met het pleidooi van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) om de Brusselse politiezones te laten samensmelten. “De patiënt die prioritair behandeld moet worden is de federale politie. De federale regering heeft daarin niets geïnvesteerd en de federale politie is niet in staat om haar ondersteunende taak voor de politiezones ten volle op te nemen”, zegt Close.

Burgemeester van Brussel Philippe Close. Foto: Photo News

De zes politiezones werkten voor de eerste keer met Nieuwjaar gecoördineerd samen. Volgens minister De Crem toont die samenwerking de noodzaak van een eengemaakte politiezone aan. Hij vindt dat dit op de tafel van federale regeringsonderhandelingen moet komen.

Burgemeester Close is tevreden over de “uitstekende” samenwerking van de afgelopen nacht. Volgens de burgemeester ligt dat in de lijn met de wil van de Brusselse overheden om bij grote gebeurtenissen meer samen te werken. Een volgende stap in die samenwerking komt er wanneer de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene deel zal nemen aan de gewestelijke dispatching.

“Blijkbaar kan men zich niet meer amuseren zonder dingen te vernielen”

De fusie van de politiezones vindt Close geen goed idee. Hij wijst erop dat de korpschefs daar geen voorstander van zijn. Bovendien zegt Close moet eerst de federale politie versterkt worden.

“Het is gemakkelijker om over anderen te praten dan over zichzelf. Er moeten eerst en vooral meer federale agenten komen om de steun aan de politiezones te garanderen”, zegt de Brusselse burgemeester.

Close betreurt de incidenten van afgelopen nacht in Brussel, maar stelt vast dat het fenomeen zich zowat overal in Europa voordoet. Blijkbaar “kan men zich niet meer amuseren zonder dingen te vernielen”, zegt hij.

