José Mourinho krijgt geel voor spieken: “Ik was misschien grof, maar dan wel tegenover een idioot”

New year, same José. Tottenham-coach José Mourinho kreeg in de wedstrijd tegen Southampton een opvallende gele kaart aan de zijlijn. De Portugees kon het niet laten om even te spieken bij zijn collega Ralph Hasenhüttl toen die tactische richtlijnen op een briefje neerschreef. Hij zou de coach van Southampton in die fase ook beledigd hebben.

Scheidsrechter Mike Dean kon niet anders dan Mourinho een gele kaart onder de neus duwen. Die reageerde achteraf in zijn gekende stijl. “Die gele kaart was terecht, want ik was inderdaad grof. Maar ik was wel grof tegen een idioot.”

De coach van de Spurs werd evenwel niet veel wijzer door af te kijken bij zijn collega: Southampton klopte Tottenham met 1-0 na een knap doelpunt van Danny Ings. Tottenham blijft zo hangen op de zesde plek in de Premier League, Southampton maakt een mooi sprongetje naar de elfde plek.

