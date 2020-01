Grote ongerustheid over vermiste twintiger: jongen komt niet thuis na eindejaarsfeestje

Vilvoorde - Er heerst heel wat ongerustheid over een 21-jarige Vilvoordenaar die woensdag na een nieuwjaarsfeestje niet is thuisgekomen. De jongen zou voor het laatst gezien zijn rond 6 uur ’s morgens aan De Kruitfabriek waar het feestje doorging. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Vrienden en familie zochten woensdagavond tevergeefs naar de jongen en hopen nog steeds dat hij ergens zijn roes ligt uit te slapen. Maar er wordt gevreesd dat hij in het kanaal is gevallen dat op enkele meters van De Kruitfabriek ligt. Het Parket van Halle-Vilvoorde bevestigt dat het samen met de Cel Vermiste Personen een onderzoek gestart is, maar er werden geen officiële zoekacties meer opgezet woensdagavond. Het is te donker en er heerst te veel onzekerheid over wat er precies gebeurd is. Donderdagochtend wordt de situatie opnieuw geëvalueerd.