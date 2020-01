Topmakelaar Mino Raiola is helemaal klaar met Manchester United: “Ik breng geen spelers meer naar Old Trafford”

Het zit er bovenarms op tussen makelaar Mino Raiola en Manchester United. In het verleden bracht de Italiaanse Nederlander heel wat topspelers aan op Old Trafford, zoals Romelu Lukaku en Paul Pogba. Maar er zit dus ruis op de relatie. Er was al de afgesprongen transfer van Erling Braut Haaland, en nu hekelt Raiola de manier waarop de club met Pogba omgaat. En dus doet de makelaar een belofte: Man United zal geen spelers van hem meer kunnen strikken.

Nadat hij in vier jaar Juventus veel indruk had gemaakt, trok Pogba in de zomer van 2016 naar Manchester United. De club die hij in 2012 gratis had verlaten, legde nu 105 miljoen euro op tafel. Een zaak die makelaar Mino Raiola ook geen windeieren oplegde.

Maar op Old Trafford zou Pogba nooit zijn bloedvorm van in Turijn tentoonspreiden. De Fransman flitst met momenten, maar belandt ook meer dan hem lief is op de bank. Zeer tegen de zin van zijn makelaar Raiola. Die hekelt in een gesprek met La Repubblica hoe zijn speler behandeld wordt door The Red Devils. “Ze zouden ook de carrières van Maradona, Pele en Maldini kunnen ruïneren”, klinkt het scherp. “Paul heeft een team nodig zoals het Juventus waarin hij speelde. Ik zou nu niemand meer naar Manchester United willen brengen”, aldus Raiola.

Eerder deze week raakte al bekend dat Manchester United had afgehaakt in de strijd om Erling Braut Haaland door de financiële eisen van het kamp-Haaland, die ook vertegenwoordigd wordt door Raiola. De begeerde Noorse aanvaller trok uiteindelijk naar Dortmund. Volgens de Italiaanse kranten La Gazzetta dello Sport en Tuttosport zou de makelaar een commissie van 15 miljoen euro opstrijken en Haalands vader Alf-Inge Haaland, een ex-speler van Manchester City en Leeds United, 10 miljoen euro.