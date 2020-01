Een vader en zoon zijn op oudejaarsnacht dakloos geworden door een zware brand. Die woedde in een depot van een bouwbedrijf in Welle bij Denderleeuw. Meerdere brandweerkorpsen kwamen ter plaatse om de vuurzee te bestrijden.

De brand ontstond omstreeks 19.30 uur in een opslagplaats van een bouwbedrijf in de Wildebeek in Welle. De vlammen sloegen door het dak naar buiten. Aan de voorkant van het bedrijf woonden er mensen in ...