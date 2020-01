Goed nieuws voor je portemonnee, Rode Duivels winnen EK en Trump blijft: zo wordt 2020

Er gingen al 221 dagen voorbij sinds de verkiezingen van 26 mei 2019 en we hebben nog altijd geen federale regering. Komt daar dit jaar verandering of gaan we ons eigen – weinig benijdenswaardige – wereldrecord van 541 dagen zonder regering breken? En wat met de Brexit? En Donald Trump? Mag die hopen op een herverkiezing? Experts geven antwoord op de hamvragen van 2020.

Nog even geduld, maar er komt een federale regering

In 2019 hadden we enkel een regering in lopende zaken. Moeten we vrezen dat ook 2020 een jaar zonder volwaardige federale regering wordt en we ons eigen ...