Hallucinant: video’s op sociale media tonen hoe jongeren ravage aanrichten in Brussel tijdens oudejaarsnacht

Hallucinant: video’s op sociale media tonen hoe jongeren massaal ravage aanrichten in Brussel tijdens oudejaarsnacht Video: Snapchat

Brussel - Op sociaal medium Snapchat doen momenteel een heleboel video’s de ronde van de vernielingen tijdens oudejaarsnacht in Brussel. De beelden laten onder meer zien hoe jongeren een bewakingscamera vernielen en een brandblusapparaat leegspuiten op een bus van De Lijn. Ook vuurwerk wordt constant en in grote hoeveelheden afgestoken.

In totaal werden in Brussel 211 arrestaties verricht tijdens oudejaarsavond. Daarbij werkten de zes politiezones voor de eerste keer met Nieuwjaar gecoördineerd samen. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) toont het meteen ook het belang aan om een eengemaakte politiezone te regelen. Brussels burgemeester Philippe Close (PS) is het daar echter niet mee eens.