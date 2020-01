Zes leden Sharia4Belgium verliezen nationaliteit

Het Brusselse hof van beroep heeft de Belgische nationaliteit afgenomen van zes Sharia4Belgium-militanten, die in 2015 bij verstek waren veroordeeld wegens terrorisme.

Het gaat onder meer om de broers Ali en Said El Morabit, die wellicht in Syrië zijn omgekomen. Said is de man van de beruchte ISIS-weduwe Bouchra Abouallal, die in Turkije vastzit in afwachting van haar overbrenging naar België. De andere vier zijn de Syriëstrijders Ilyass Boughalab, Bilal Elhamdaoui, Azdine Tahiri en Fouad Akrich. Sommigen zouden ook gesneuveld zijn, van anderen is het lot onbekend.

De beslissing waarmee de zes hun nationaliteit verliezen, wordt vandaag in een aantal kranten gepubliceerd. Justitie is verplicht om dat te doen, omdat de zes hun nationaliteit bij verstek zijn kwijtgeraakt. Omdat ze geen adres meer hebben in ons land, hebben ze ook geen kennis kunnen nemen van de beslissing. Als de zes binnen de acht ­dagen geen verzet aantekenen, wordt de beslissing definitief.

Uit een antwoord dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op 10 december gaf in de Kamer, bleek dat de voorbije jaren al 15 mensen hun nationaliteit verloren. Daar zijn de laatste weken al minstens drie ISIS-weduwen bijgekomen. De zes komen daar nu nog bovenop.