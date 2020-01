Is het nu eigenlijk ‘tweeduizend twintig’ of ‘twintig twintig’?

We hebben 2019 ingeruild voor een nieuw decennium, maar hoe moeten we dit nieuwe jaar nu eigenlijk noemen? Twintig twintig of tweeduizend twintig?

Bij de Nederlandse Taalunie zijn ze inschikkelijk, beide zijn correct Nederlands. Toch lijkt de voorkeur uit te gaan naar tweeduizend twintig. Jaartallen uit de 12de tot de 20ste eeuw worden altijd als honderdtal uitgesproken. Zo wordt 1950 ‘negentien vijftig’ en wordt de ‘honderd’ ingeslikt. De jaartallen in de 21ste eeuw worden uitgesproken als tweeduizend. 2001 was tweeduizend en een, in die logica zijn we vandaag dus tweeduizend ­twintig.