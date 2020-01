Daadkrachtig optreden geëist na oudejaarsnacht vol incidenten: “Vandalisme mag niet nieuwe normaal worden”

Brussel -

Meer dan tweehonderd arrestaties en een twintigtal wagens in brand gestoken. Oudejaarsnacht in Brussel is opnieuw ontsierd door vernielingen en geweld, ook al kon de politie grote escalaties voorkomen. Ook andere grote steden zoals Antwerpen en Luik kenden opnieuw veel incidenten. “Het zijn nog geen Nederlandse toestanden, maar we mogen dit niét dulden”, zeggen hulpverleners en burgemeesters.