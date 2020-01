Tesla-baas Elon Musk doet aantal ufomeldingen in ons land sterk stijgen

Belgen zien ze steeds vaker vliegen. Vorig jaar kwamen bij het Belgische UFO-meldpunt 266 waarnemingen binnen van mysterieuze objecten aan de hemel. Een stijging van 42 procent vergeleken met een jaar eerder. En ook in 2018 was al sprake van een opvallende toename.

Verklaring toen was de warme zomer, waardoor meer mensen buiten vertoefden. Dat was ook in 2019 het geval. “Maar twee dagen vallen extra op”, klinkt het bij het meldpunt. “Op 14 september was er de exploderende Ierse weerballon boven Gent. Die dag kregen we 37 meldingen.”

En dan was er nog 25 mei. Die dag lanceerde SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, een groep van 60 satellieten. “De witte puntjes aan de hemel leverden 33 meldingen op. Latere lanceringen zorgden nog eens voor 7 meldingen.” Omdat SpaceX nog zo’n 12.000 kleine satellieten de ruimte in wil sturen verwacht het meldpunt ook de komende jaren nog een toename van het aantal ufomeldingen.