STVV moet 4,1 miljoen euro betalen aan… Roland Duchâtelet

Afgelopen weekend maakte STVV bekend dat het 5,3 miljoen euro winst had geboekt, vooral dankzij de transfers van De Norre en Bezus. Daarvan bleef na een schuldherleving van 4,1 miljoen euro slechts 1,2 miljoen over. Wat er niet bij verteld werd, is dat die 4,1 miljoen doorgestort moest worden aan de NV Stayen van… Marieke Höfte, de levenspartner van Roland Duchâtelet.

De succesvolle zakenman werd in 2004 voorzitter van STVV, maar verkocht de Limburgse club in 2011 om eigenaar te worden van Standard. Hij maakte toen bekend dat hij zes miljoen euro schulden van STVV kwijtgescholden had. Later bleek dat dit voorwaardelijk was: dat geld zou weer opeisbaar worden in de vorm van een percentage op de tv-gelden of als meerwaarde op de verkoop van bepaalde spelers. Dit werd in twee overeenkomsten gegoten, een eerste in juli 2011 en een tweede in juni 2014, zoals blijkt uit het jaarverslag bij de jaarrekening.

En het zijn net die contracten die nu geactiveerd worden. Als gevolg daarvan moest STVV in 2019 dus vier miljoen euro van zijn winst rechtstreeks doorstorten aan de NV Stayen, het bedrijf dat eigenaar is van het stadion. De wilde weldoener Duchâtelet blijkt nu dus toch in de eerste plaats een gewiekste onderhandelaar te zijn geweest. Dat was trouwens ook zo bij zijn doortocht bij Standard, waar hij ongeveer twintig miljoen euro verdiende in vier jaar tijd.

STVV is momenteel in handen van het Japanse bedrijf Spacenine, dat samen met DMM.com 8,9 miljoen euro in de club pompte. De Limburgers mogen ook volgend boekjaar wel weer met goede moed tegemoetzien door de verkoop van Tomiyasu en (waarschijnlijk) Boli.