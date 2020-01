Na nog geen jaar is dit alternatief vervoermiddel al afgevoerd: "Jammer dat deze lijn niet meer kansen kreeg"

Antwerpen / Wijnegem / Schoten -

Nog geen jaar nadat ze met veel feestgedruis haar eerste tochtje had gemaakt, is DeWaterbus op het Albertkanaal alweer uit de vaart genomen. Dinsdag rond 19.30 uur meerde het veer voor de allerlaatste keer aan bij het Havenhuis. Terminus bereikt, in meer dan één betekenis. Wij gingen mee aan boord op die laatste dag dat het nog kon en kwamen alleen maar fans van de opgedoekte lijn tegen.