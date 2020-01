“Alle afval in één bokaal, en het kan nog minder”

Evelien Matthijssen, alias Green Evelien, is net zoals Hugo Conderaerts begaan met het milieu. Maar zij en haar gezin doen het op een heel andere manier: door zo weinig mogelijk afval te verzamelen. Dit jaar paste al het restafval in één bokaal, en dat voor een gezin van vijf.

“Het begon in maart 2013, toen bleek dat mijn vriend en ik nog geen enkele vuilzak op straat hadden gezet. We gingen na hoeveel zakken we nu eigenlijk per jaar vulden. Dat waren er maar twee, en toch vonden we dat het beter kon. In 2014 was het er nog één en in sinds 2016 is het een bokaal”, zegt Matthijssen. “Het zou nog minder kunnen worden, maar we willen het leven ook niet te véél beknotten.” Wat ze wel nog weggooien? “Knutselwerkjes van school bijvoorbeeld, of een haarelastiekje dat stuk gaat, belanden nog in de bokaal.”

Naast zo weinig mogelijk afval achterlaten leven Evelien en haar gezin veganistisch en nemen ze nooit het vliegtuig. Maar het kan altijd beter, vinden ze, en daarom zoeken ze nieuwe uitdagingen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Zo zijn ze sinds vorig jaar losgekoppeld van het elektriciteitsnetwerk. “We voorzien zelf in onze elektriciteit. Een serieuze klus en de eerste winter is dat niet volledig geslaagd. Maar dit jaar lukt het ons om volledig onafhankelijk te zijn.” (nba)