Wie is bang voor Noëlla de wolf

“Ons geduld is op! Zeven maanden na de dood van Naya is er niks veranderd”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf, een campagne van Landschap vzw. Zij eisen dat de wolven in ons land betere bescherming krijgen en zijn bereid daarvoor naar de rechter te stappen. “Er wordt niks gedaan om de wolven te beschermen. De jacht gaat gewoon door. Wij achten het Agentschap Natuur en Bos verantwoordelijk en bekijken nu of we ze voor de rechter kunnen slepen voor schuldig verzuim.”

Die aankondiging komt er nadat dinsdag bekendraakte dat de nieuwe wolf in ons land een vrouwtje blijkt te zijn. En dat biedt, na de dood van Naya, opnieuw mogelijkheden voor de eerste Vlaamse wolvenwelpjes. “De pootafdrukken die we twee weken geleden vonden, zijn een stuk kleiner dan die van de mannelijke wolf August. Dan is de kans op een wolvin natuurlijk groter”, zegt Jan Gouwy, onderzoeker bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Maar de videobeelden van de nieuwe wolf, geven nog meer uitsluitsel. “Daarop is te zien dat de wolf duidelijk haar territorium met urine markeert. Vrouwelijke wolven doen dat op een andere manier dan mannelijke.” Voorlopig is het wel nog wachten op genetisch materiaal om alles definitief te bevestigen, maar de wolf kreeg wel al de toepasselijke naam Noëlla.

Net op tijd voor de paartijd

Jan Loos Welkom Wolf “De jagers krijgen er momenteel vrij spel. Ze rijden rond alsof het gebied van hen is”

Of Noëlla en August elkaar al ontmoet hebben, is volgens het INBO niet zeker. “Noëlla snuffelt duidelijk op plaatsen die hij gemarkeerd heeft. Het is nu slechts een kwestie van tijd”, zegt Gouwy. Bij Welkom Wolf zijn ze iets zekerder van de situatie. “Ga er maar van uit dat die twee elkaar al gezien hebben”, zegt Loos. “Noëlla loopt al een tijd aan de rand en zelfs in het territorium van August rond. Als er geen klik tussen de twee was, had hij haar al gedood of weggejaagd. Enkel als ze broer of zus blijken te zijn, zullen ze geen koppel vormen. En ze is net op tijd: wolven paren in februari.”

Maar dan mag er in de tussentijd niks gebeuren met Noëlla of August. Want het zou niet de eerste keer zijn dat er in ons land een wolf om het leven komt. In maart 2018 werd de wolf Roger aangereden in Neeroeteren en het onderzoek naar de “moord” op Naya loopt nog steeds. Loos weet naar eigen zeggen zeker wie in die zaak de dader is en wijst daarvoor naar de lokale wildbeheereenheid De Zandhaas. Maar die ontkennen elke betrokkenheid. “Wij hebben kroongetuigen die de daders het domein hebben zien binnenrijden. Ze waren op het moment van de moord op de juiste plek en hadden de intentie te doden. Maar omdat ze diep in verboden zone waren, heeft niemand de jagers effectief zien schieten. Het is nu afwachten of ze veroordeeld worden.”

Er werd een onderzoeksrechter aangesteld en verschillende organisaties stelden zich al burgerlijke partij. “Dat gaan wij volgende week ook doen.”

Praten in plaats van procederen

Om te vermijden dat Noëlla hetzelfde lot ondergaat als Naya moet er volgens natuurverenigingen dringend ingegrepen worden. “Permanente controle op het terrein”, dat is volgens Loos de enige oplossing. “De mensen van de Cel Natuurinspectie doen goed werk, maar ze hebben niet de juiste middelen om de wolven te beschermen. De jagers krijgen er momenteel vrij spel. Ze rijden er rond alsof het gebied van hen is. August riskeert elke dag zijn leven. Het is tijd dat er effectieve maatregelen komen.”

En daarvoor willen ze dus naar de rechter stappen. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) hoopt dat het niet zover komt en nodigt Welkom Wolf deze week nog uit op haar kabinet “We hebben hetzelfde doel. Laat ons praten in plaats van te procederen. Dat is sneller en efficiënter”, zegt Demir.