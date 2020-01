Tankbeurt fors duurder in nieuwe jaar

Benzine 95 (E10) kost tot 3,8 cent per liter meer, benzine 98 (E5) zelfs tot 6 eurocent. Ook voor diesel gingen de prijzen met 2,9 cent per liter de hoogte in. “Dat je aan de pomp meer betaalt, heeft dit keer niets te maken met de prijs voor een vat ruwe olie. Vaak stijgt die prijs door problemen in het Midden-Oosten”, zegt Johan Mattart van Brafco, de federatie van brandstofhandelaars. “Dit keer is de duurdere tankbeurt het gevolg van het aandeel biobrandstof in onze benzine en diesel. Door een Europese richtlijn moet dat aandeel stijgen tot 9,6 procent. Omdat die biobrandstoffen nu nog duurder zijn om te produceren dan gewone benzine en diesel, stijgt dus ook de prijs aan de pomp. Omdat er in benzine 98 vroeger veel minder biobrandstof zat, is de sprong daar het grootst.”

Prijzen zullen nog stijgen

Voorlopig breken de brandstofprijzen nog geen maximumrecords. Momenteel staat benzine wel op het hoogste peil in drie maanden, diesel is sinds november 2018 niet meer zo duur geweest. Maar experts voorspellen dat we in de loop van het jaar nog dieper in onze portefeuille moeten tasten voor een tankbeurt. “Europa legt op dat de broeikasgasintensiteit van transportbrandstoffen met 6% moet zaken tegen het eind van 2020. Om dat te bereiken, zal het aandeel biobrandstof nog hoger moeten zijn dan de nieuwe richtlijn. En dan gaat de prijs opnieuw omhoog.”

Voedsel

Mark Pecqueur, docent en onderzoeker Voertuigentechnologie aan de Hogeschool Thomas More, spreekt over een platte belastingverhoging. “In Frankrijk is het aandeel biobrandstof in benzine en diesel nog hoger, maar is de totale prijs wel lager.” Ook ethisch stelt hij zich vragen bij biobrandstoffen. “Moeten wij voedsel - zoals koolzaad - gebruiken om mee rond te rijden? Toen de prijzen in 2008 historisch hoog waren, hebben wij massaal oogsten in Afrika opgekocht. Wij konden ons dat permitteren om voor brandstof meer uit te geven dan de bevolking daar voor voeding. Er zijn toch betere manieren om naar zero-emissie te gaan dan het rijden op voedsel.”