Herexamens: extra kans of laattijdige remedie?

“Als de laatste jaren de indruk is ontstaan dat herexamens niet meer zouden mogen, dan wil de Vlaamse regering heel duidelijk zijn: wij stellen vertrouwen in leerkrachten en beschouwen herexamens als een legitiem en voor sommige leerlingen heel nuttig instrument”, zegt Weyts.

Hij herlanceert daarmee een idee van Hilde Crevits (CD&V). Zij botste toen op een njet van de onderwijskoepels. Ook nu blijven de koepels koele minnaars, omdat ze ervan uitgaan dat leerlingen een heel schooljaar lang kunnen tonen wat ze in hun mars hebben en hun eindresultaat niet mag afhangen van één momentopname.

Professor Onderwijskunde Martin Valcke (UGent) begrijpt de terughoudendheid. “Onderzoek in Nederland en Duitsland heeft aangetoond dat herexamens hun doel voorbijschieten”, zegt hij. “Leerlingen zijn heel rationeel en berekenen hun kansen. Herexamens leiden tot minder geslaagden in de eerste examenperiode, omdat ze incalculeren dat er nog een tweede kans komt.” Sowieso zijn herexamens volgens de professor een remedie die veel te laat komt. “Leerlingen moeten begeleid worden op het moment dat het misgaat.”

Machtsstrijd

Volgens Stefan Grielens, algemeen directeur van het Vrij CLB Netwerk, is er wel iets te zeggen voor de herwaardering van herexamens. “Het kan een bijkomende kans zijn voor de leerlingen om te tonen wat ze in hun mars hebben.” Maar volgens Grielens mogen de scholen er niet mee morsen en zijn herexamens niet zaligmakend. Ook professor Valcke vindt dat herexamens in sommige gevallen toch hun nut kunnen hebben. “Maar dan alleen als er voldoende tijd zitten tussen de twee examenmomenten.” Maar in dat geval bots je volgens de professor op praktische grenzen. “Het vereist een hele nieuwe logistieke en administratieve oefening, waar de scholen niet meer voor zijn aangepast.”

Vraag is wie aan het langste eind zal trekken: de minister of de onderwijskoepels.“Er is al enige tijd een machtsstrijd aan de gang tussen de koepels en de politiek. De inzet: wie is de baas in ons onderwijs”, zegt Pedro De Bruyckere. “De schoolautonomie is hier heel groot. Maar je merkt aan alles dat N-VA zich niet wil neerleggen bij de macht van de onderwijskoepels, waardoor die strijd binnen afzienbare tijd wel eens tot een kookpunt zou kunnen komen.”