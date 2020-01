Zo gingen we van tweeduizend negentien naar twintig twintig

“Daar stonden we: opgedirkt en opgelicht”

Minder sms’en, meer telefoontjes

Nieuwjaarswensen zetten we niet meer op sms, die brengen we wel over via sociale media of zelfs met een telefoontje. Dat blijkt uit de cijfers van de telecomoperatoren. Zowel Proximus als Orange zag een opvallende toename, van respectievelijk 11 en 8 procent in telefoongesprekken. Bij Proximus ging het dataverkeer er op nieuwjaarsnacht met maar liefst 23 procent op vooruit. En bij Telenet ging het dataverbruik met de helft omhoog, tot bijna 133.000 GB.

Facebook blijkt veruit de populairste app om de beste wensen en goede voornemens kenbaar te maken. Het aantal sms’en neemt daarentegen af: samen stuurden we 29 miljoen sms’en, vorig jaar waren dat er nog 34 miljoen.

30 apen sterven bij brand in zoo

In de Duitse Krefeld zoo is er op nieuwjaarsnacht een brand ontstaan in het apenverblijf van maar liefst 2.000 vierkante meter. De tol is zwaar: bijna alle apen kwamen om. Volgens de politie gaat het om minstens dertig dieren. In het apenhuis verbleven onder meer orang-oetangs, chimpansees en klauwapen. Slechts twee chimpansees overleefden de vlammen.

Woensdag kwamen heel wat mensen samen een kaarsje branden voor de overleden apen. Enkele personen hebben zichzelf intussen gemeld bij de politie. Ze lieten in de buurt van de zoo wensballonnen op, wat de oorzaak van de brand zou kunnen zijn.

Is het nu twintig twintig of tweeduizend twintig?

En is het nu twintig twintig of eerder tweeduizend twintig. Misschien had u er zich nog niet het hoofd over gebroken. Bij de Nederlandse Taalunie zijn ze inschikkelijk, zowel twintig twintig als tweeduizend twintig zijn correct Nederlands. Toch lijkt de voorkeur uit te gaan naar tweeduizend twintig. Jaartallen uit de 12de tot de 20ste eeuw worden altijd als honderdtal uitgesproken. Zo wordt 1950 ‘negentien vijftig’ en wordt de ‘honderd’ ingeslikt. De jaartallen in de 21ste eeuw worden uitgesproken als tweeduizend. 2001 was tweeduizend en een, in die logica zijn we vandaag dus tweeduizend twintig.

Grootste vuurwerk van ons land lokt 120.000 bezoekers

In Antwerpen was het vuurwerk op Rechteroever goed te zien, 120.000 mensen kwamen er samen om de eerste minuten van 2020 samen door te brengen. Dj-duo Laston & Geo warmde het publiek voor het vuurwerk al op. Op Linkeroever daarentegen was het vuurwerk door de mist niet te zien. Het vuurwerk aan het Atomium in Brussel lokte 60.000 bezoekers.