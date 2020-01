Tabakssector tegen neutrale verpakking voor vape-vloeistof: “Leidt tot meer illegale handel”

De tabakssector is niet te spreken over een wetsvoorstel om ook elektronische sigaretten en de bijhorende vloeistoffen verplicht in een neutraal pakje te verkopen. “Het zal alleen maar leiden tot een toename van de illegale handel”, zegt Filip Buntinx van British American Tobacco.

Sinds nieuwjaar moeten tabaksfabrikanten hun pakjes sigaretten of roltabak verplicht in neutrale pakjes aanbieden. In het parlement gaan stemmen op om hetzelfde te doen voor e-sigaretten en de bijhorende vloeistoffen. Bij British American Tobacco zijn ze niet te spreken over dat voorstel. Government Affairs Manager Filip Buntinx wijst erop dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat e-sigaretten lang niet zo schadelijk zijn als aanvankelijk gedacht. “Het is dan ook niet logisch om even streng te gaan reguleren als een gewone sigaret.” Het grootste bezwaar tegen neutrale verpakking is volgens de sector echter de verhoogde kans op namaak. “De problemen die er in het verleden al geweest zijn met elektronische sigaretten waren er telkens met illegale producten. Als je nu neutrale verpakkingen verplicht, zet je de deur open voor meer illegale handel. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

Later deze maand vinden onder meer daarover twee hoorzittingen plaats in de Kamercommissie Volksgezondheid. De tabakssector roept politici op om tot dan geen beslissingen te nemen.(mvdr)